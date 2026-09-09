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Воронежские новости

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Жители четырех улиц в Воронеже остались без горячей воды до 11 сентября

Жители четырех улиц в Воронеже остались без горячей воды до 11 сентября

С 9 сентября до 16:00 пятницы, 11 сентября, горячей воды не будет по следующим адресам: пер. Ученический, № 5; Московский пр-т, №№ 82, 85, 90, 90а, 90к1, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 96а, 98, 100, 102, 104, 104а, 104б, 104в; ул.

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