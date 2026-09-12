Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата

Экономика и политика вэпоху диктатуры пролетариата В.И.Ленин К двухлетнему юбилею Советской власти я задумал написать небольшую брошюру на тему, указанную в заглавии.
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