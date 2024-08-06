Съёмки экранизации хоррора Until Dawn с живыми актёрами официально начались Хор...

Съёмки экранизации хоррора Until Dawn с живыми актёрами официально началисьХоррор Until Dawn вышел почти 10 лет назад эксклюзивно для PS4, однако уже в скором времени он доберётся до игроков на ПК и PS5 в виде ремейка на продвинутом движке Unreal Engine 5.