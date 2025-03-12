Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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6 тысяч танков, 4 воздушные армии, 49 дивизионов С-300: ВСУ от СССР достался мощный арсенал

6 тысяч танков, 4 воздушные армии, 49 дивизионов С-300: ВСУ от СССР достался мощный арсенал

Получив от Союза лучшую в Европе армию, Киев разгромил ее за считанные годы О нынешнем состоянии ВСУ судить довольно сложно, во-первых, из-за недостатка информации, во-вторых, из-за многочисленных мифов, сопровождающих данную тему.

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