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Bernstein ожидает «агрессивного» нормотворчества со стороны SEC и CFTC после провала законопроекта CLARITY

Bernstein ожидает «агрессивного» нормотворчества со стороны SEC и CFTC после провала законопроекта CLARITY

Аналитики Bernstein прогнозируют «агрессивные и оперативные» шаги по разработке нормативных актов со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США.

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