M23 fighters abused miners at 2 sites, Amnesty International says

M23 fighters have been accused of abusing miners at mining sites in the Democratic Republic of Congo, Amnesty International said Monday.
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