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«Освоение Луны»: Россия вместе с Китаем построит станцию на спутнике

«Освоение Луны»: Россия вместе с Китаем построит станцию на спутнике

Стало известно, что правительственная комиссия по законодательной деятельности официально подтвердила уже заключенное в прошлом году соглашение между Россией и Китаем о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции, а также в совместном исследовании Луны.

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