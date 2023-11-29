«Освоение Луны»: Россия вместе с Китаем построит станцию на спутнике

Стало известно, что правительственная комиссия по законодательной деятельности официально подтвердила уже заключенное в прошлом году соглашение между Россией и Китаем о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции, а также в совместном исследовании Луны.
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