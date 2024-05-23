Меняем межкомнатные двери: советы специалистов по выбору дизайна и конструкции, фото

Вам предстоит ремонт в квартире, не объединенной в студию? И планируете не косметические штрихи, а достаточно серьезные работы? Тогда понятно, почему ваш взгляд все чаще останавливается на межкомнатных дверях.
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