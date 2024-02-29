Глава Пентагона Остин: поражение Украины грозит военным столкновением НАТО с Россией

А вот Макрон прокомментировал свое заявление о планах на отправку военных на Украину. Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на слушания в палате представителей заявил, что при поражении Украины в конфликте с Россией есть серьезная угроза военного столкновения сил НАТО с Россией.
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