Глава Пентагона Остин: поражение Украины грозит военным столкновением НАТО с Россией

А вот Макрон прокомментировал свое заявление о планах на отправку военных на Украину. Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на слушания в палате представителей заявил, что при поражении Украины в конфликте с Россией есть серьезная угроза военного столкновения сил НАТО с Россией.