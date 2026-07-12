Четыре АЗС будут продавать бензин по QR-кодам в Севастополе

Бензин в Севастополе 13 июля.В Севастополе продажа топлива на АЗС 13 июля будет вестись по QR-кодам. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, автолюбители смогут заправить 40 литров на следующих АЗС: село Верхнесадовое; село Орлиное; Таврида 1; Таврида 2.