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Вести Севастополь

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Четыре АЗС будут продавать бензин по QR-кодам в Севастополе

Четыре АЗС будут продавать бензин по QR-кодам в Севастополе

Бензин в Севастополе 13 июля.В Севастополе продажа топлива на АЗС 13 июля будет вестись по QR-кодам. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, автолюбители смогут заправить 40 литров на следующих АЗС: село Верхнесадовое; село Орлиное; Таврида 1; Таврида 2.

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