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Бизнес журнал. Центр

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Курс юаня резко упал до 11,3535

Курс юаня резко упал до 11,3535Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 11,3535, теряя 1,55% С 2000-х годов власти КНР начали реализовывать программу по превращению жэньминьби в конвертируемую, международную валюту.

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