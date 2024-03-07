Politico: в Европе хотят, чтобы Байден посвятил свое ежегодное послание Украине

Европейские чиновники призвали президента Соединенных Штатов Джо Байдена использовать свое ежегодное послание "О положении страны", чтобы подтолкнуть конгрессменов к принятию пакета военной помощи Украине на сумму $60 млрд.
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