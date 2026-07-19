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Сын Марадоны: «Мой отец – инопланетянин, а Месси – первый среди людей. Их нельзя сравнивать. Лео может выиграть хоть 10 ЧМ, это ничего не изменит. Он сам сказал, что Диего – номер один»

Диего Марадона-младший, сын экс-футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, считает, что его отца нельзя сравнивать с Лионелем Месси .

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