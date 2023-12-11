Natural Gas OIL Gold DXY Silver Price Forecast HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NYMEX_DL:NG1! ArcadiaTrading 00:00 Natural Gas stock Bulls NatGas Support & Resistance Guide 07:33 UNG Stock Forecast 10:41 USO Oil Stock Forecast 12:53 Gold XAUUSD Stock Forecast 15:33 DXY US dollar Stock Forecast 17:02 Silver XAGUSD.
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