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За последние пять лет для москвичей тема экологии стала актуальнее

За последние пять лет для москвичей тема экологии стала актуальнее

В преддверии Дня эколога (5 июня) компания РОКВУЛ представила результаты опроса, согласно которым каждый третий (28%) житель Москвы и Подмосковья за последние пять лет стал больше интересоваться экологией.

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