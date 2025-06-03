За последние пять лет для москвичей тема экологии стала актуальнее

В преддверии Дня эколога (5 июня) компания РОКВУЛ представила результаты опроса, согласно которым каждый третий (28%) житель Москвы и Подмосковья за последние пять лет стал больше интересоваться экологией.
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