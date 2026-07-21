Китай представил ещё 4 новых робота с ИИ — от гуманоидов до «умной» роботизированной руки

AGIBOT показала человекоподобных роботов для заводов и сферы услуг, образовательную платформу и новую роботизированную кисть, а также сообщила о выпуске 15 000-го роботаКитайская компания AGIBOT представила на Всемирной конференции по искусственному интеллекту WAIC 2026 в Шанхае сразу 4 новых робототехнических устройства: человекоподобного робота A3 Ultra, образовательную платформу X2 EDU, промышленного робота G2 Max и роботизированную кисть OmniHand 3 Ultra-M.