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Ромуло о чемпионстве «Спартака»-2017: «Аленичев собрал машину – Каррере оставалось выехать на дорогу. Нужно было просто не испортить»

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло отметил заслугу тренера Дмитрия Аленичева в чемпионстве красно-белых в РПЛ в сезоне-2016/17.

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