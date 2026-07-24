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Краткий анализ состояния преступности в Поморье за первое полугодие 2026 года

Краткий анализ состояния преступности в Поморье за первое полугодие 2026 года

Прокуратура Архангельской области опубликовала статистикуВ январе–июне 2026 года на территории Архангельской области зарегистрировано 6 835 преступлений, что на 0,9 % (или +62 факта) превышает показатель аналогичного периода прошлого года (6 897).

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