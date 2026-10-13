Воробьев обсудил на выставке в Шанхае развитие робототехники в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Китайскую международную промышленную выставку CIIF, которая проходит в Шанхае с 12 по 16 октября.
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