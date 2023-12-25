Глава СК России взял на контроль расследование дела о жестоком двойном убийстве в Октябрьском

Убийца не тронул их племянницу, находившуюся в доме.Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК Прикамья представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах после убийства семейной пары в Октябрьском.
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