Экзотика со смыслом. Какие сигналы подаёт визит Владимира Путина в Монголию

Игорь Musicman

Такие друзья больше, чем братья. Сильнее нас никто не поддержал во время войны. Монголы оказались очень благодарными за то, что мы помогли им с японцами, помогли с построением государственности и прочим, что Советская Россия смогла дать. Всех благ Вам, монголы, мира вам, счастья и процветания!