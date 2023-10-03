Спасать будут в Германии: вскрылась горькая правда о состоянии Ягудина

Татьяна Тарасова рассказала об отъезде фигуриста за границу. Алексей Ягудин уедет на операцию в Германию Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look PressАлексей Ягудин нуждается в срочной медицинской помощи за границей.
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