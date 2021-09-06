"Золотой ливень": 2 знака зодиака ожидают денежные и карьерные свершения в эти 5 дней

Астрологи назвали знаки зодиака, которых омоет золотой ливень в эти 5 дней. Представители 2 созвездий смогут стремительно взлететь по карьерной лестнице и повысить свой уровень жизни.
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