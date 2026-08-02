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Daily Storm

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У берегов Индонезии загорелся паром, пять человек погибли, 41 пропал без вести

У берегов Индонезии загорелся паром, пять человек погибли, 41 пропал без вести

Всего на борту находился 271 человекУ берегов индонезийского острова Ява загорелся паром Mutiara Sentosa 2, на борту которого находился 271 человек, сообщает Associated Press.

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