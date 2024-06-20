ВЛАДИСЛАВ ШУРЫГИН. КОРЕЙСКАЯ ПОДСЕЧКА ПУТИНА

Без преувеличения, весь мир напряженно вслушивался в Новости из Пхеньяна. Мы не будем пытаться конкурировать с новостными каналами и, как обычно, займёмся анализом того, что происходит на Корейском полуострове и вероятными последствиями этих процессов.
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