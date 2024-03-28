«Вербовка предателей»: как ЦРУ делала шпионов из советских граждан

Вплоть до распада СССР американское ЦРУ готовило своих шпионов по особой программе. Ведомство тщательно изучало образ жизни советских людей, их привычки, чтобы позже без проблем вербовать граждан вражеской страны с помощью грамотных аргументов.
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