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Царьград

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После прогноза Путина по Украине слово взяли в Китае. Заявление - не из приятных

После прогноза Путина по Украине слово взяли в Китае. Заявление - не из приятных

Заявление, которое сделали в Поднебесной после прогноза Путина по Украине, оказалось далеко не из приятных - в китайском Sohu открыто заговорили о неизбежном.

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Комментарии
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Андрей Ворожейкин
И из Польши, Румынии и Венгрии станут прилетать дроны?
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1 м.
Вадим Лебедев
А зачем?  Всё сделает Россия.  Наступит момент когда власть, армия, силовые структуры разбегутся и народ останется сам по себе... будет хаос, бардак, беспорядки.  Вот тогда... с отмашки России и зайдут они наводить порядок. - Свой порядок.  А боевые действия вряд ли будут.  Ну может стычки мелкие, усмирение несогласных...  Нам благодарности - не будет, они будут гордится... &quot;СВОЕЙ&quot; победой. Эти страны, всегда вели себя... как уроды.  ЕС получит территории, с населением - вечно недовольных халявщиков...
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1 м.
Элина Смирнова
Похоже на то.
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1 м.