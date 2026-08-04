Заявление, которое сделали в Поднебесной после прогноза Путина по Украине, оказалось далеко не из приятных - в китайском Sohu открыто заговорили о неизбежном.
После прогноза Путина по Украине слово взяли в Китае. Заявление - не из приятных
Комментарии
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Андрей Ворожейкин
И из Польши, Румынии и Венгрии станут прилетать дроны?
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1 м.
Вадим Лебедев
А зачем? Всё сделает Россия. Наступит момент когда власть, армия, силовые структуры разбегутся и народ останется сам по себе... будет хаос, бардак, беспорядки. Вот тогда... с отмашки России и зайдут они наводить порядок. - Свой порядок. А боевые действия вряд ли будут. Ну может стычки мелкие, усмирение несогласных... Нам благодарности - не будет, они будут гордится... "СВОЕЙ" победой. Эти страны, всегда вели себя... как уроды. ЕС получит территории, с населением - вечно недовольных халявщиков...
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1 м.
Элина Смирнова
Похоже на то.
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1 м.
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