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Шукшина опубликовала разоблачение Pfizer-BioNTech и Moderna: «Это не вакцины от COVID-19»

Шукшина опубликовала разоблачение Pfizer-BioNTech и Moderna: «Это не вакцины от COVID-19»

Российская актриса Мария Шукшина выложила в своем Telegram-канале публикацию, в которой показала подписчикам выступление Стефана Элриха – президента фармацевтического подразделения Bayer, раскрывшего всю правду о вакцинах, передает «Царьград».

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