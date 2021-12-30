Шукшина опубликовала разоблачение Pfizer-BioNTech и Moderna: «Это не вакцины от COVID-19»

Российская актриса Мария Шукшина выложила в своем Telegram-канале публикацию, в которой показала подписчикам выступление Стефана Элриха – президента фармацевтического подразделения Bayer, раскрывшего всю правду о вакцинах, передает «Царьград».
Российская актриса Мария Шукшина выложила в своем Telegram-канале публикацию, в которой показала подписчикам выступление Стефана Элриха – президента фармацевтического подразделения Bayer, раскрывшего всю правду о вакцинах, передает «Царьград».
Свежие комментарии