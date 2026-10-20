Ту-134А идентичный разбившемуся, 1972 год © А. Татаренко/ ТАСС Азартные игры на собственную жизнь — занятие психологически нездоровое, но некоторые люди идут дальше и соглашаются играть на жизни других.
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