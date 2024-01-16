Метро - итоги и планы

СЕРГЕЙ СОБЯНИН Минувший год выдался одним из самых результативных для московского метростроения. Мы замкнули Большую кольцевую линию – 31 станция, 70 км пути и 47 пересадок на действующие и перспективные линии метро и диаметры.
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