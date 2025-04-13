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Трамп идет в китайский ва-банк

Трамп идет в китайский ва-банк

Президент США Дональд Трамп спешит реализовать внутренние и внешние преобразования, пока его не съели политические оппоненты, а возмущенные американцы массово не вышли на протестыRINGO CHIU/SOPA IMAGES VIA ZUMA Демократическая партия организовала 1400 акций протеста в США против политики Трампачитайте на monocle.

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