Обновленный Lynk&Co 03 стал агрессивнее в сравнении со своим предшественником. Этот эффект подчеркивает передний бампер с тремя крупными воздухозаборниками с широкими сотами.
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