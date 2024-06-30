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Вышел третий сезон сериала «Медведь»

Вышел третий сезон сериала «Медведь»

На платформах Hulu и Disney+ прошла премьера третьего сезона сериала «Медведь». К ролям вернулись все основные актеры — Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири, Лиза Колон-Зайас, Лайонел Бойс, Эбби Эллиотт, Мэтти Мэтисон и Эдвин Ли Гибсон.

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