3 тонкости хранения чеснока зимой: многие их упускают

Хранение чеснока зимой может показаться простой задачей, но многие при этом упускают важные тонкости, из-за которых чеснок начинает прорастать, или просто теряет свои полезные свойства уже к середине зимы.
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