ФНБ в июне сократился на 102 млрд рублей

По состоянию на 1 июля 2024 года объем ФНБ составил 12 601 672,4 млн рублей, или 7% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, что эквивалентно 146 961,7 млн долларов, говорится в сообщении в Telegram-канале Минфина РФ.