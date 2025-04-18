Иван Гущин: «Сохранение культурного наследия – общая ответственность перед будущим»

18 апреля в мире отмечается Международный день памятников и исторических мест. В этот день председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин поздравил специалистов в сфере сохранения наследия, а также всех неравнодушных к истории и культуре.