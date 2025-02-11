Мария Погребняк ответила Шаляпину на оскорбления в адрес Ирины Дубцовой

Певец Прохор Шаляпин резко вызвался о знакомой ему с самого детства коллеге по сцене Ирине Дубцовой, назвав ее «сбитым летчиком», что вызвало недовольство у экс-супруги футболиста Павла Погребняка, блогера Марии Погребняк.