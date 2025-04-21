Глеб Никитин: «Сотрудники органов МСУ выполняют особую роль в выстраивании взаимоотношений между властью и обществом»

21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. В профессиональный праздник сотрудников органов местного самоуправления, глав городских и муниципальных округов поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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