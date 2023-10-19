Сечин: в 2023 году экспорт газа из РФ в КНР обновит исторический максимум

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По итогам года объем экспорта газа из РФ в КНР может достигнуть исторического максимума, сообщает со ссылкой на ответственного секретаря комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игоря Сечина.