Тренер «Интерсити» о 3:4 «Барсой»: «Они доводят соперников до предела. Хотели выглядеть достойно, гордимся собой»

Главный тренер «Интерсити» подвел итоги матча с «Барселоной». Клуб из 3-й лиги в дополнительное время уступил каталонцам (3:4) в 1/16 финала Кубка Испании.
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