Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Тренер «Интерсити» о 3:4 «Барсой»: «Они доводят соперников до предела. Хотели выглядеть достойно, гордимся собой»

Главный тренер «Интерсити» подвел итоги матча с «Барселоной». Клуб из 3-й лиги в дополнительное время уступил каталонцам (3:4) в 1/16 финала Кубка Испании.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх