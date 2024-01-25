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Мировое обозрение

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СВО. Донбасс. Оперативная лента за 25.01.2024

СВО. Донбасс. Оперативная лента за 25.01.2024

Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.

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