Хоккеист "Динамо-Алтая" вошел в состав сборной Японии и уехал на чемпионат мира

Турнир стартовал 27 апреля в Румынии Хоккеист "Динамо-Алтая" уехал на чемпионат мира. Как сообщает пресс-служба команды, японский нападающий Ю Сато вошел в состав сборной Японии для участия в первенстве планеты среди команд первого дивизиона.
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