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Нижегородская правда

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Говорить без слов: как жестикуляция помогает в повседневной жизни

Говорить без слов: как жестикуляция помогает в повседневной жизни

Жесты помогают нам не только в выражении эмоций и отношения к ситуациям, но и в формировании мыслей. Об этом рассказал профессор из Амстердама Алан Ченки на Международной конференции по когнитивной науке (16+).

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