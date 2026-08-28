Говорить без слов: как жестикуляция помогает в повседневной жизни

Жесты помогают нам не только в выражении эмоций и отношения к ситуациям, но и в формировании мыслей. Об этом рассказал профессор из Амстердама Алан Ченки на Международной конференции по когнитивной науке (16+).
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