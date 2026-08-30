Врач Литвиненко: частое хрустение суставами ускоряет износ хрящевой ткани

Многие люди испытывают удовлетворение, намеренно хрустя пальцами рук или шеей, однако такая привычка может иметь негативные последствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Israel Hayom: сам...
- В Одессе застрели...
- Психолог Савичева...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым