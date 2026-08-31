Следователем полиции в ДНР завершено расследование уголовного дела в отношении двух наркосбытчиков

Сотрудник Главного следственного управления МВД по Донецкой Народной Республике завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины и девушки, обвиняемых в покушении на сбыт наркотических средств и легализации денежных средств, добытых преступным путём в составе организованной группы.