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Происшествия

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Следователем полиции в ДНР завершено расследование уголовного дела в отношении двух наркосбытчиков

Сотрудник Главного следственного управления МВД по Донецкой Народной Республике завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины и девушки, обвиняемых в покушении на сбыт наркотических средств и легализации денежных средств, добытых преступным путём в составе организованной группы.

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