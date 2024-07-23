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Раскол в шоу-бизнесе: что говорят звезды о признании Глюк'оZы после провала

Раскол в шоу-бизнесе: что говорят звезды о признании Глюк'оZы после провала

Оправданиям певицы поверили не все звезды. Наталья Ионова Социальные сетиВыступающая под псевдонимом Глюк'оZа певица Наталья Ионова накануне оправдалась за провальный концерт, во время которого она вела себя откровенно неадекватно.

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