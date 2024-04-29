Премьер Грузии призвал принять страну в ЕС с учетом ее суверенитета

Грузия намерена и имеет право вступить в Евросоюз, но просит учитывать и уважать ее суверенитет. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на митинге в поддержку законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» 29 апреля.
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