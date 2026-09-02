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МИД РФ назвал откровенным разбоем захваты танкеров французскими военными

МИД РФ назвал откровенным разбоем захваты танкеров французскими военными

МИД РФ назвал откровенным разбоем захваты танкеров французскими военными Юлия ЧелкановаВ Москве действия французских военных моряков, которые с сентября 2025 года задержали уже пять танкеров в открытом море, назвали «откровенным разбоем» и пиратством.

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