МИД РФ назвал откровенным разбоем захваты танкеров французскими военными Юлия ЧелкановаВ Москве действия французских военных моряков, которые с сентября 2025 года задержали уже пять танкеров в открытом море, назвали «откровенным разбоем» и пиратством.
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