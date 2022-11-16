Байден и Сунак в рамках встречи на полях саммита G20 обсудили инцидент с ракетой в Польше

Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Риши Сунак утром в среду, 16 ноября, провели на полях саммита G20 встречу, в рамках которой обсудили инцидент с падением ракеты в Польше.
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