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Байден и Сунак в рамках встречи на полях саммита G20 обсудили инцидент с ракетой в Польше

Байден и Сунак в рамках встречи на полях саммита G20 обсудили инцидент с ракетой в Польше

Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Риши Сунак утром в среду, 16 ноября, провели на полях саммита G20 встречу, в рамках которой обсудили инцидент с падением ракеты в Польше.

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