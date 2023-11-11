Вице-премьер Госсовета КНР выразил обеспокоенность санкциями главе минфина США

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн провел переговоры с министром финансов США Джанет Йеллен в Сан-Франциско (штат Калифорния), на которых выразил обеспокоенность по поводу ужесточения американских санкций, экспортных и инвестиционных ограничений, а также пошлин в отношении Китая.
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