Вице-премьер Госсовета КНР выразил обеспокоенность санкциями главе минфина США

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн провел переговоры с министром финансов США Джанет Йеллен в Сан-Франциско (штат Калифорния), на которых выразил обеспокоенность по поводу ужесточения американских санкций, экспортных и инвестиционных ограничений, а также пошлин в отношении Китая.